Weet u waar we hier bij GeenStijl echt goed voor gaan zitten? Voor columnisten! Sjonge jonge wat hebben wij in Nederland goede columnisten. TOPCOLUMNISTEN. De absolute Europa League van de schrijvers. Goed voor zitten, we bedoelen: iedereen gaat er goed voor zitten terwijl Ronaldo naar de kiosk holt om KRANTEN te kopen. Kranten, kranten, kranten. Dan geeft hij die kranten aan Pritt, en die gaat dan voordragen. We maken foto's van de columns en gaan er kopietjes naar Portugal en Litouwen want wij hebben in dit land columnisten van de bovenste plank. Kronkels mensen, kronkels in alle soorten en maten. Simon Carmiggelt was een slome krabbelaar en een laffe chroniqueur die geen STELLING durfde te nemen. Het AD bijvoorbeeld, heeft tegenwoordig een bakfietslading vol aan GE-WEL-DIGE columnisten. Debby Gerritsen!!! Geef ons een column van Debby Gerritsen en je kunt ons soppend van de stoel vegen. WANNEER in godsnaam rijden ze Debby Gerritsen achterop de kar over het plein terwijl alle dorpelingen met palmtakken staan te wuiven? Om belangrijke zinnetjes te highlighten zet Debby Gerritsen ze DIKGEDRUKT. Zoals: 'Ik word er zo moe van'. Lieve mensen, kwaliteit is een keuze. LINDA AKKERMANS. Linda Akkermans schrijft drie keer per week over de dingen die haar bezighouden. Ze is heel gelukkig maar ze woont niet eens in Dalfsen. Linda is zo lekker gewoon gebleven en iedereen mag het weten. En dan hebben ze godbetert die Nobelprijs een paar jaar terug aan Bob Dylan gegeven terwijl Linda Akkermans de woorden achter elkaar tovert als Hans Kazàn die harten azen uit zijn pakje hengelt. Zie het vel papier maar als een steppe, Linda Akkermans is de soepelste gazelle. Dacht u soms dat het afgelopen was, nee hoor, de kwaliteit KLOTST TEGEN DE PLINTEN, het AD heeft ook nog Jerry Goosens. Iedere ochtend staan ze van hier tot Palma met een klaterend applaus op om het leven van Jerry Goosens te vieren. Hebt u al gehoord van al die zelfmoorden? Dat waren mensen die het AD hebben gekocht EN JERRY GOOSENS STOND ER EEN KEER NIET IN. De opinie, de stijl, de observaties. Het is of de grootsheid van Martin Bril is herrezen in de pen van Jerry Goosens. Jerry Goosens is Martin Bril met een griffel. Nee dan De Telegraaf! Natuurlijk, je hebt krabbelaars als Nausicaa Marbe en de grote Rob Hoogland, maar wie zich nu toch weer aan de middelmaat heeft onttrokken: Marcel Peerenboom Voller. SCHOK-KEN-DE columns. Schokkend. Allemaal over dit en dat en zus en zo. Laat die Leon de Winter en Ronald Plasterk maar lekker ruziën met Schimmelpik, dacht Marcel Peerenboom Voller, en hij trekt ZIJN EIGEN PLAN. De koning van de krant. Eigengereid, vrij, onverveerd, Wilhemus van Nassouwe. NRC, zei u? Süeda Isik! Süeda Isik, dat is nog eens een columniste met ballen zo groot als een stier. Schrijven kan ze niet, maar dat is ook helemaal niet erg. Niet erg, niet interessant, niet relevant. Ja joh meid, kwak wat letters op papier wat kan ons het allemaal schelen, pak godverdomme 300 euro aan. Ze heeft een hoofddoek én ze is een vrouw, voor ons reden genoeg naar de Bruna te RACEN met hoofdletters R A C E N als Süeda Isik weer eens in de krant staat. ZE HEEFT FINDING NEMO GEKEKEN och lieve Allah nog aan toe wat een prachtige bokkenzang. Süeda Isik jij bent de prinses, ga in godsnaam in de kasteeltoren staan en strooi je columns uit over het land. WIE HEBBEN WE DAN NOG MEER. Jarl van der Ploeg van de Volkskrant. Jarl jongen, jij bent de enige reden waarom wij hier op GSHQ een digitaal Volkskrant-abonnement hebben. Jarl van der Ploeg schreef de allerdomste column ooit: Op Nederlandse huisfeestjes moet je soms antwoord geven op de vraag: ‘Verdient dat nou een beetje?’ Die column was ZO dom dat het omgekeerde Triviantlogica werd. Die column is niet dom, wij zijn allemaal dom. Dat is dus een truc en we gaan er met boter en suiker in. Jarl van der Ploeg, onthoud die naam. Dan TROUW. Lieve mensen, TROUW. Trouw heeft een BUSLADING aan interessante columnisten maar de keizer op de troon is natuurlijk Babah Tarawally. Babah Tarawally is de contemporaine Martin Luther King. Alleen staat hij niet op een kist met een microfoon, maar is de PEN zijn machtige wapen. Samen met zes eindredacteuren die de teringzooi weer moeten opschonen. Weet u wel, die dromen van Martin Luther King? Hij droomde vroeger over de columns van Babah Tarawally maar daar hoor je niemand over. Het complete spectrum aan onderwerpen komt voorbij! Racisme, nog meer dingen, enzovoorts. Gewoon allemaal te lezen bij Babah Tarawally in Trouw, EEN ABSOLUTE TOPKRANT NEEM IN GODSNAAM EEN ABONNEMENT WIJ HEBBEN 'M OOK. Woont u soms niet in Amsterdam? Dat is jammer want dan moet u de columns van literair megatalent Tinkebell missen. Tinkebell, die eigenlijk Katinka Simonse heet, kan heel veel dingen heel goed. Terrorisme goedpraten. Chris Aalberts inpalmen terwijl Chris Aalberts (mogelijk) homo is, tasjes vouwen van dooie katten, de hele mikmak. En SCHRIJVEN dat het ding kan. SCHRIJVEN! SCHRIJVEN! Lieve Heer, geef ons heden ons dagelijks brood en de column van Tinkebell. WIE IS UW FAVORIET VAN DIT STERRENGEZELSCHAP???