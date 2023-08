@Basil Fawlty | 10-08-23 | 14:11: @Basil Fawlty | 10-08-23 | 13:29:

Okee, okee. Laat ik het dan herformuleren. Ik vind de schrijfstijl minder storend dan het gebrek aan richting. Wat mij stoort is dat ze in de opbouw suggereert naar een pointe toe te werken, maar dat die pointe dan niet komt, dat er geen leidende gedachte is, geen duidelijk standpunt, maar ook geen tegenstelling die hout snijdt, ook geen hyperbool, geen spiegeling, geen absurdistisch naast elkaar plaatsen, niks, helemaal niks. Er is geen samenhang, het is los zand, een lappendeken.

Gaat het over kindertjes die te jong zijn om naar een enge haaienfilm te kijken?

Nee, toch niet.

Gaat het over de vraag of datgene wat je veel hoort, namelijk dat haaien zelden mensen aanvallen, al dan niet klopt?

Nee, toch niet.

Gaat het om de morele vraag of dieren mensen mogen opeten, als mensen het als normaal zien om dieren op te eten?

Nee, ook al niet.

Gaat het om de ethische vraag aan wie de zee behoort, aan de mens of aan het dier?

Nee, ook al niet.

Gaat het dan plots over de vraag van wie het zwembad is? Een plek waar helemaal geen haaien leven, en waar, als er al iemand gebeten wordt , je zeker weet dat het een ander mens moet zijn geweest die tot die euvele daad is overgegaan.

Verdorie, daar gaat het ook al niet over.

Gaat het er dan tóch over dat die berichten dat mensen zelden aangevallen worden door een haai niet erg kloppen? En wordt er dan tóch een tegenstelling gecreëerd tussen enerzijds de haaien die voor zover bekend maar een gering aantal mensen hebben aangevallen en anderzijds de mens die "honderd miljoen haaien doden"? Is dat waar het om draait? Een moreel oordeel over het handelen van de mens?

Of nee, gaat het om kansberekening, en is daarom dat zwembad erbij gehaald? Want zo wordt onss medegedeeld, de kans dat je in een zwembad verdrinkt is groter dan de kans door een haai gebeten te worden. De kans dat je een hataanval krijgt is ook een stuk groter, dus waarom dat zwmbad dan? Is water de grootst gemene deler en komt aan het eind van de column plots alles bij elkaar en wordt dan de diepere laag zichtbaar?

Nou nee.

Want we keren plots terug naar de kinderjaren van schrijfster zelf, en hoe die als zevenjarige naar Finding Nemo keek. We lezen dat in dat verhaal dat een zeesnoek een clownvis, de moeder van Nemo, heeft opgeslokt.

Ah, een plotse wending! Vissen die vissen opeten, heel wat anders dan mensen die miljoenen haaien doden. Nu zal de aap uit de mouw komen, zal het verband duidelijk worden. Want ook wordt nu expliciet vermeld dat die film voor zes jaar en ouder was en schrijfster oud genoeg was om er naar te mogen kijken. Is dat kijkwijzeradvies tóch een hoofdthema!

Nee, toch niet.

Ze was oud genoeg om ernaar te kijken maar vindt toch dat ze geconfronteerd werd met "emotionele bruutheid" die haar bespaard had moeten worden.

En toen? En toen?

Het verhaal is uit.

Waar ging het dan over?

Over iemand die vindt dat ze zelf geslachtofferd is omdat ze als zevenjarige naar een film voor zes jaar en ouder heeft gekeken, maar er desondanks geen problemen mee heeft om nu kindertjes van 10, 5 en 6 naar een film te laten kijken die voor 12 jaar en ouder is, met totaal overbodige zijsprongen naar statistieken, naar de vraag van wie het zwembad is, en of de zee van ons is of van de vissen.