Moslims en hun linkse helpers, willen een verbod op verbranding van de koran, niet vanwege die verbranding, maar vanwege het voor moslims beledigende karakter van ontheiliging van hun vermeende heilige boek.

De kern is dat je alles wat zij heilig vinden niet mag “ontheiligen”. Dat zal dan ook gaan om verscheuren van de koran, de inhoud tegenspreken en laat staan belachelijk maken. Daar zal het niet stoppen want ook spotprenten over de profeet, over alles van dat zeer intolerante geloof, zal verboden worden.

Moslims vinden het al ontheiliging wanneer een niet moslim iets citeert uit de koran. Wanneer een moslim het geloof wil verlaten is dat al een belediging. Ayaan Hirshi Ali is, in collaboraterende samenwerking met links, het land uitgejaagd. Lale Gül is ernstig bedreigd voor haar Vlucht Regenwulpen.

De laffe, vaalbleke ouderlingen van de linkse kerk staan er bij, het hoofd gedienstig gebogen, de schouders naar beneden hangend, om dit soort tirannie te ondersteunen.

Alles maar dan ook alles hoe deze schandelijke club de Christenen behandelde en nog steeds behandelt, willen ze verbieden ten dienste van de moslims.

Vloeken, de naam van Jezus “ijdel” gebruiken mag. Koran verbranden is verboden.

Films met een spottend beeld over de Christelijke God en Jezus mag. Cartoons over de profeet zijn ongewenst.

Kritiek op Christendom; deugpuntjes scoren. Kritiek op de islam; islamofobie, extreem rechts.

Mohammedverdomme nog aan toe.

Deze haat religie eist onderwerping, vandaar ook islam. Linkse deugers gaan er gedwee in mee want “discriminatie, racisme, islamofobie”