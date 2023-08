De oplossing is slechts politieke wil, de technologie is reeds van-de-plank te koop:

"LIVE FACIAL RECOGNITION

Corsight’s core product is Fortify, an advanced facial recognition system that provides industry-leading accuracy in crowds and challenging environments. Fortify’s face detection and recognition persists in almost complete darkness (1 lumen), extreme angles, moving crowds, low quality images and partially-covered faces."

Deze techniek wordt onder andere door Israël ingezet. Waarom kunnen we bepaalde "Kwetsbare" wijken niet tot veiligheidsgebied uitroepen en daar tijdelijk deze technologie inzetten?

www.corsight.ai/product-fortify/

Ook: tkhsecurity.com/nl/

Het Mabat 2000 gezichtsherkenningssysteem is een Nederlands produkt. En wordt in Jeruzalem ingezet om de stad veilig te houden. Kortom, een bedrijf uit Zoetermeer heeft alle techniek in huis om onze grote steden veiliger te maken.