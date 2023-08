Best byzonder dat dit steeds terugkomt, want naar mijn weten gebeurt dit al jaarlijks. 's Kijken. Ha. Verhoging belasting op frisdrank. Vanaf 1 januari 2024 gaat de belasting (de zogenoemde verbruiksbelasting) op alcoholvrije dranken, zoals frisdrank en alcoholvrij bier omhoog. Deze dranken worden dan duurder, zodat mensen eerder kiezen voor gezondere dranken, zoals water. Tarief per 100 liter in 2022 was € 8,83 en per 2024 € 26,13. Da's best veel meer in nog geen 2 jaar. Maar, strikt genomen is het idd geen suikerbelasting, want zo wordt het niet genoemd.

Suiker is daarnaast al over de kop dit jaar en kost nu zo'n € 800 euro per ton, waar dat eerst € 400 was. Is dus al voldoende duurder geworden.