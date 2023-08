Deze keer waag ik me niet aan uitspraken over homo's en moslims. Het leverde me een kijkje in de kerker van GS op, en een ui. Laat ik het wat voorzichtiger formuleren: De interesse voor homohaat, met name de discussie over de oorsprong ervan, heeft bij rechts een component die nogal samenhangt met het aanwijzen van een "schuldige" en we weten denk ik allemaal wie die schuldigen zijn. Sterker: De interesse voor homo's en hun belangen lijkt op rechts vooral te centreren rond de schuldvraag rond homohaat. Raar? Nee, want een centraal thema op die rechterflank is migratie, islam, moslims en alle feestelijks dat dit meebrengt, inclusief de homohaat.

De vraag is: Maakt rechts zich ook druk over andere aspecten aangaande hosmo? Ik merk daar bijzonder weinig van. Links daarentegen wil zich nog wel eens sterk maken voor die vergeten aspecten. Waarbij gezegd is, dat er inderdaad (JA!) een wat blinde vlek lijkt te zijn voor de vanuit moslimhoek komende homohaat.