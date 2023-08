In Dalfsen is geluk nog heel gewoon. In Dalfsen zit het cafe nog op loopafstand en zijn de biertjes betaalbaar. In Dalfsen is de levensverwachting hoog en de werkeloosheid laag. In Dalfsen rijden geen Ziyechs door de straten en is er amper criminaliteit. In Dalfsen zijn geen drugsaanslagen en geen rellende hooligans. In Dalfsen rijden de inwoners op een fiets in plaats van een VanMoof en vragen ze niet welke soort melk u in uw koffie wilt. In Dalfsen zijn mensen relatief gezond. In Dalfsen vinden boeren nog vrouwen en kennen ze hun buren nog. In Dalfsen vertrouwen ze niet in TimmerFrans, maar wel in Caroline. In Dalfsen schijnt het zonnetje nog en zijn de bammetjes altijd goed gesmeerd. In Dalfsen woont de grote Erben Wennemars die zijn fiets niet op slot hoeft te zetten. In Dalfsen organiseren ze geen Floriade of Tour-start en hebben ze geen ambitie om de Olympische Spelen binnen te halen. In Dalfsen zingen vogeltjes zoals ze gebekt zijn en blijven schoenmakers bij hun leest. En daarom zijn de inwoners van Dalfsen het gelukkigst van heel Nederland. Nog wel, voordat een lading klimaatminaretten de boel komt verpesten.