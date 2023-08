Waar backbenchers vroeger geruisloos verdwenen, besloot Jan Klink gisteravond zijn vertrek uit de politiek met meer lawaai voorbij te laten gaan. De VVD'er gooide op X een uitgebreid epistel waarin hij uiteenzet waarom hij na de verkiezingen niet terugkeert. Het Kamerwerk is volgens de liberaal toch wel druk als je ook vier kinderen hebt van 6, 4, 2 en 0 (waarvan er dus minimaal al twee rondliepen toen Klink zich verkiesbaar stelde) die opgevoed dienen te worden. Ook valt de volgende passage op:

Een en ander klinkt erg dramatisch: Jan Klink, van melkveehouder tot Kamerlid omdat hij was uitgekocht door de overheid. Daar hangt de zweem omheen van onteigening voor stikstofbeleid, nietwaar? Maar het verhaal klopt van geen kant. Klink is wellicht in naam melkveehouder geweest maar werkte in die tijd als ambtenaar op het ministerie van Landbouw. Nadat de bedrijfsleider van de boerderij overleed besloten hij, zijn moeder en zijn broers in 2015 het familiebedrijf te verkopen omdat ze er geen zin meer in hadden ('geen motivatie meer', naar eigen zeggen). Geen woord over uitkopen door de overheid. Dat weten we omdat Klink dit zelf heeft verteld in de vakbladen Boerenbusiness en Food+Agri Business. Waar sommige politici vóór verkiezingen hun persoonlijke verhaal en CV fluffen doet Klink dit dus áchteraf. Het verhaal over de zorg voor de kinderen kunt u dan wellicht ook met een korreltje zout nemen: de Klinkjes zijn in deze fase van hun leven ook erg druk met hun B&B en mini-camping, lezen we bij de Kleine Kale Kapelmeester.