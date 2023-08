Een gevoel van veiligheid....

Hier zie je hoe twee begrippen van veiligheid mekaar in de weg zitten. Het ene begrip is wat wij allen tot nu toe onder veiligheid verstonden, de mate waarin de gevaren tot een minimum zijn beperkt, meer formeel "de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van beschermende maatregelen tegen deze potentiële oorzaken". De nieuwe definitie van veiligheid is die van The Woke, de mate waarin een persoon zegt zich veilig te voelen, waarbij het die persoon volledig vrij staat zelf te bepalen wat dat gevoel nou precies inhoudt. Dan valt zich veilig voelen al gauw samen met zich lekker voelen, zich senang voelen, zich gevrijwaard voelen van welke bejegening dan ook, zich volledig geaccepteerd voelen, enzovoorts. "Ik voel me niet veilig in deze toxische omgving" is dan een uitspraak van iemand die zich om wat voor reden ook niet helemaal op zijn gemak voelt en dat gevoel meteen reactiefop de omgeving projecteert.

Een gevoel van discriminatie wordt bij The Woke dan ook al gauw een gevoel van onveiligheid.

Hier hoor je hoe de taal van Woke verder doorsijpelt naar het dagelijkse taalgebruik. Discriminatie? Er hoeft inmiddels al helemaal geen sprake meer te zijn van discriminatie, nee, slechts van "een gevoel van discriminatie". It's all in the eye of the beholder. En de politie? Die denkt drie keer, nee tien keer na alvorens tot een bepaalde actie over te gaan, want wie weet welk gevoel die actie bij de zich tot slachtoffer makenden kan oproepen.

Je wilt zorgen voor de veiligheid, maar durft niet te handelen uit angst een gevoel van onveiligheid, een gevoel van discriminatie, een gevoel van ik weet niet wat op te roepen.

Arme politie. Een 'double bind'.