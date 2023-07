Het stérft in Nederland van de bestuurders, politici en overheidsdiensten die 'signalen ontvangen' - met name bij gemeenten, in het onderwijs en in de gezondheidszorg. Nu mogen wij er in z'n algemeenheid gesproken wel van uitgaan dat het Nederlandse bestuurders- en ambtenarencorps behoorlijk linksdragend is. Het begint mij zo langzamerhand nogal op te vallen, dat al die 'ontvangen signalen' telkens uit dezelfde hoek komen en dat die 'ontvangen signalen' telkens weer lijken te worden omgezet in bedenkelijke vormen van toegeeflijkheid - klagers, dreigers en zelfbenoemde slachtoffers lijkt geen strobreed in weg te worden gelegd en sterker nog: ze worden vaak 'proactief'tegemoet gekomen. Er is nog niet eens geklaagd - of het portret van een universiteitsbestuur is al van een muur geplukt.

-

What is next? Alcoholvrije wijken? Islamitische wijkpatrouilles? Jongetjes en meisjes gescheiden in het onderwijs? Geen 'blote' reclames meer in bushokjes? Geen blanken meer in TV-reclamespotjes?