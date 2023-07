Ik begrijp heel goed waarom Sinead de foto van de paus verscheurde en vond het verschrikkelijk hoe ze daarna werd ‘gecanceld’ op het verjaardagsfeestje van Bob Dylan in Madison Square Garden. En zoals @Schoorsteenveger gisteren al schreef: dat was het absolute failliet van de idealen van de hippiegeneratie. Ik link het MSG optreden nog een keer met dank aan Schstvgr.

Kijken! Zo eenzaam! Zo dapper!

www.youtube.com/watch?v=GzxTDHMQza8 Veel mensen hadden destijds weinig tot geen idee dat er mensen zijn, inclusief de ‘vertegenwoordigers’ van God of Allah of welke andere Godheid dan ook, die kinderen ernstig mishandelen of zich aan kinderen vergrijpen. Dat komt omdat ze zelf lieve mensen zijn. Als het niet in je eigen hoofd opkomt kinderen te misbruiken dan is het onvoorstelbaar dat anderen (van jouw ‘soort’ mensen) zich wel zo immoreel gedragen. Tenzij je het op een of andere manier van dichtbij hebt ervaren.

Hier in Nederland gebeurde dat ‘cancelen’ eind jaren tachtig en begin jaren negentig ook. Op mijn werk, met 2/3 mannelijke collega’s en 1/3 vrouwen, werd in die tijd voortdurend spottend en honend over seksueel misbruik gesproken. De grappen en grollen over Oude Pekela, Yolanda uit Ede, anatomisch correcte poppen en onderzoek naar seksueel misbruik waren niet van de lucht.

In die tijd probeerde ik collega’s aan het verstand te brengen dat zulke dingen echt gebeuren, nog zonder daar eigen ervaringen bij te betrekken. Daarop werd ik zelf onderwerp van spot (ik was een hysterisch wijf) en heb het erbij gelaten, vaag beseffend dat de tijd er nog niet rijp voor was.

Toen ik mijn eigen ervaring namelijk meldde aan mijn (mannelijke) huisarts verscheen dat als “patiënte speelde seksuele spelletjes met een kapelaan” in mijn medisch dossier. Die verslaglegging van mijn ervaringen, ontdekte ik een jaar later toen ik de praktijk van deze mannelijke huisarts verliet. Zo ging dat toen echt! Zo werd mijn verhaal geïnterpreteerd, terwijl ik ongeveer 10 jaar was toen het gebeurde, en ik zeer zeker tegen mijn zin misbruikt werd. Ik werd vastgepakt en vastgehouden tegen mijn wil! Zelfs mijn eigen huisarts vertaalde dat misbruik eind jaren tachtig dus nog met ‘speelde seksuele spelletjes’!

Zoals vele anderen hier op GS, vroeg ik me af waarom Sinead zich bekeerde tot het geloof van Mohammed, een man die gemeenschap had met een negenjarige. Ik vond de volgende verklaring op You Tube. Volgens moslims dan. Zojuist gekeken.

The Reason Sinead O’Connor Accepted Islam

Er wordt daar door een commentaarstem gezegd dat Sinead in Soera 2 van de Koran ontdekte, dat ze al bij haar geboorte moslim was, zonder dat ze dat zelf wist. (Hoofdstuk 2 handelt over overtuigingen, geschiedenis, wet en moraal.)

Zelf denk ik het volgende: Sinead is zo ernstig in de steek gelaten door velen van ‘ons’, westerse medemensen, hulpverleners, dat ze in haar wanhoop troost gevonden heeft bij mensen die haar maar wat graag bekeerden. Zoals de katholieke missionarissen lang geleden de mensen in Afrika wisten te bekeren middels voedsel en zorg.

En zojuist zag ik de link van @Nowoma van 15:08 die Sinead, 14 dagen geleden aan het woord te zien geeft, weer zonder hoofddoek, en met longproblemen zo te horen. Ze klonk niet gezond.

www.independent.co.uk/tv/news/sinead-...

Sinead, je stem was prachtig, je teksten waren prachtig, je muziek was prachtig.

En dan heb ik het niet over die ene tekst en dat ene lied van van Prince dat hier steeds maar wordt aangehaald, alsof je zelf geen talent had en bekend werd via Prince.

Ik heb het over al die andere muziek prachtige muziek die je zelf schreef en zong.

Je was een prachtig mens. Eindelijk rust. Het zij je gegund. Rust in vrede!