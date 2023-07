In HP/DeTijd, nota bene het blad van Arthur van Amerongen!:

Dit is hét moment: op naar een grote progressieve alliantie

Voor een brede progressieve alliantie van PvdA/GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren, Volt, BIJ1 en Denk en eventueel D66 en ChristenUnie. ‘Mijn voorstel: een progressieve coalitie die vóór de verkiezingen een regeerprogramma lanceert.’

In de hele westerse wereld is een beweging naar rechts gaande. In uiteenlopende toonaarden en bewoordingen voeren rechtse partijen overal dezelfde campagne. Immigratie: stuur ze terug! Moslims: hou ze buiten! De media: vol met leugens! Het establishment: corrupt! Verkiezingen: doorgestoken kaart! Veel feiten om die standpunten te ondersteunen zijn er niet, ze weerspiegelen een onbehagen.

Intussen heeft rechts (met hulp van het midden en soms ook links) de overheid zodanig uitgebeend dat haar eigen profetie van de overheid als ongeluksmachine werkelijkheid is geworden. Een kwetsbare bevolkingsgroep wordt in het verderf gestort vanwege vermeende fraude, een provincie over de kling gejaagd voor gaswinsten, senioren die geen mantelzorgers om zich heen hebben zijn pechvogels en de nationale woningvoorraad wordt bij opbod verkocht aan buitenlandse investeerders. ’Je moet je eigen boontjes doppen, want van de overheid moet je het niet hebben’. Rechts roept het, de door rechts gecreëerde realiteit bevestigt het.

Er is veel onderzoek waaruit blijkt dat conservatieven andere hersenen hebben dan progressieven. Met name de gevoeligheid voor dreiging is bij conservatieven duidelijk groter. Eén zo’n onderzoek vergeleek de inboedels van progressieve en conservatieve studenten. Progressieve studenten bezitten meer boeken en zaken gerelateerd aan reizen, conservatieve meer agenda’s, kalenders en schoonmaakartikelen. Misschien moet links niet meegaan in die rechtse preoccupaties en zich richten op die andere oeremotie waarmee de angst samenwoont in het reptielenbrein: begeerte. De sociale beweging, wat was die anders dan georganiseerde begeerte? ‘Yes we can’, zei Obama, en het lukte.

De deelnemende partijen vallen elkaar niet aan of af tijdens de campagne maar richten gezamenlijk al hun pijlen op rechts. Geen rivaliteit, geen onderlinge debatjes, de te winnen stemmen zweven boven de markt of zitten aan de andere kant van het centrum.

Wie moeten aan die alliantie deelnemen? In elk geval alles dat je links of progressief kunt noemen. PvdA/GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren, Volt, BIJ1, Denk. In of net links van het midden gesitueerde partijen als D66 en de ChristenUnie moeten ook mee kunnen doen. Uiteindelijk gaat het er vooral om de VVD en de rest van rechts buiten spel te zetten, daar hoeft niet omheen te worden gedraaid.

Wat te doen met BBB en een eventuele lijst-Omtzigt? Onlangs dienden de SP en BBB een gezamenlijke motie in over armoedebestrijding, en Caroline van der Plas heeft wel vaker blijk gegeven van economisch-linkse sympathieën. De sanering van de landbouw is uiteraard een splijtzwam, maar zou het niet mooi zijn als deze grote progressieve alliantie de uitersten op dit thema bij elkaar zou kunnen brengen?

