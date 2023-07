In de linkerhoek: Marica Luyten. Kan niks, behalve een beetje bekakt praten, leuk op foto's staan, De Juiste Dingen tegen De Juiste Mensen zeggen en een vinkje voor het vrouwenquotum opleveren. Mag daardoor allerlei showtjes op de NPO presenteren, een column schrijven in de Volkskrant en wordt door de hele reutemeteut uitgenodigd als ze weer eens een boekje te verkopen heeft, of daar nou domme onzin in staat, of hele domme onzin. Als ze betrapt wordt op het verspreiden van nepnieuws doet dat niets af aan haar reputatie want het is nepnieuws over Hele Nare Mensen dus dan telt het niet. Is trouwens getrouwd met een ex-Kamerlid van de PvdA.

In de rechterhoek: Nausicaa Marbe. Kan denken, kan schrijven en heeft een mening die te rechts was voor de Volkskrant en stiekem te links is voor de T., maar daardoor juist goed. Schrijft een niet op de man, maar op het fenomeen toegespitste column over Frans Timmermans en wordt door Luyten c.s. meteen in de hoek van de Emile Ratelbandjes gesmeten. Want iedereen die niet vóór Timmermans is, is tégen Timmermans en is geen 'verbinder', maar spuit gif. Hele frisse vergelijking trouwens, voor iemand die zichzelf als tegengif presenteert.

Maar zo werkt het dus bij de fatsoenspolitie. Het begint met een fakkeldrager (begrijpelijk en terecht), breidt zich uit naar de hekshoerbezemsteelroepers op Twitter (zijn ook eikels) en nu zijn we dus al het op het punt dat iedereen die het niet met de Goede Mening eens is eigenlijk zijn bek moet houden omdat ie anders bijdraagt aan 'haat' (oeps). Een volkomen normale houding op het Mediapark, waar mevrouw Luyten als een zeer gerespecteerd journaliste geldt in plaats van als de hogepriesteres van de commercialisering van het fatsoen die ze is. Het worden nog vier leuke maanden.

Achgossie, Frans vond een boekje van Marcia leuk