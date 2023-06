Bijna net zo’n domme uitspraak als een variant op de dooddoener: ‘mensen zouden eerst een test moeten doen voor ze zouden mogen stemmen.’ Het is empirisch aangetoond dat hoog- of laagopgeleid, jong of oud, man of vrouw, allochtoon of autochtoon in het stemhokje behoorlijk de partij weet te vinden die zijn/haar visie op de gewenste maatschappij inrichting het dichtst weet te benaderen.

Twan Huys mag overigens ook van de buis wat mij betreft nadat ik hem Christine Lagarde zag interviewen voor hetzelfde Buitenhof.

Glunderend van eigendunk dat hij daar in Frankfurt tegenover de ECB president mocht zitten. Maar wat een onbenul. Probeerde haar in een hoek te duwen door verwijtend te vragen of ze niet wat meer aan de toenemende kloof tussen rijk en arm moest doen. Die omhoog gevallen mavist gaf daarmee maar weer blijk van het feit dat hij niet begrijpt wat a) een mandaat is en b) hoe ver dat van de ECB dan reikt. Overigens was Mme Lagarde de beroerdste niet en legde ze hem dat kalm en beheerst nog even uit.

Wat dat betreft zijn Luyten en Huys wel aan elkaar gewaagd. Jammer. Vroeger stelde dat programma nog weleens iets voor. Net als onze democratie.