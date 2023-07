Over MH17 heeft hij aantoonbaar gelogen; eerst aan tafel bij Paauw (behoorlijk theatraal overigens), en later ook nog eens bij de VN.

Hier ook bekend is de quote uit de column van Plasterk, "Ik hoor het wel als ik iets voor BZ kan doen". Deze man heeft maar één drijfveer en dat is zichzelf. Stelt zichzelf echt niet in dienst van welk land of organisatie ook, en hoort derhalve niet in de politiek thuis.

Het feit dat hij in de politiek wél succesvol is, tesamen met zijn meertaligheid overigens, geeft alleen maar aan dat we te maken hebben met een gevaarlijk sluwe opportunist.

Hopelijk doorziet de linkse goegemeente dit en stemt op een ander, anders wordt Timmermans het zoveelste gat onder de waterlijn van de Nederlandse politiek.