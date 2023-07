Arme Hugo. Kon ie mooi even de boel de boel laten en stravaatjes draaien in de Dordogne. Worden hem eventjes wat Gelderse Streken geleverd. Gelderland is een groot vakantiepark. Nergens in Nederland zijn zoveel vakantieparken als in Gelderland. Van Nijkerk tot aan Meddo, van Hattem tot Hedel, het is alles een groot verkansiepark met vakantiewoningen voor de vakantie. Pik in, het is zomer, dacht de Geplaagde Woonminister, en Hugo de Jong bombardeerde vakantieparken tot woonwijken, want massa = kassa. MAAR ZO WERKT DAT NIET. 236, woningen lol. Dat is nog niet eens 1 week asielinstroom.

Simsalabim! Handjes Wapperen! Woonwijk!