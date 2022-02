U hebt nog een paar uur om die fantastische kaart van Follow The Money te bekijken over Bouwend Nederland waar uiteindelijk best wel weinig gebouwd wordt. Kan Hugo wel zo'n skitterende helm opzetten, een geel hesje aandoen en met z'n handen uitleggen aan bouwvakkers hoe breed een baksteen is en hoe je die op een andere baksteen legt, de realiteit is dat WE de benodigde aantallen woningen nooitniet gaan halen. Omdat ze in Nederlandse gemeenten overal anders tellen en plannen. Check die *kuch* geniale kop alsook angstaanjagende kaart op Follow The Money: AANPAK WONINGNOOD OP DRIJFZAND (paddum-tish). Kortom: hou in de toekomst rekening met berichten als: huizen weer duurder - jongeren nu tot hun 40ste thuis - bewoners AZC slapen in keukenkastjes - nu ook chinese containerwoningen te koop op website hulptroepen - laatste grutto dood gevonden in Zuid-Hollandse tegeltuin - A27 bij Amelisweerd nu 14-baans - nog 72 datacenters in Dronten en Zeewolde (want 0 woningen in planning) - Tribunaal: "De Jonge schuldig".

Wat is het druk hè?