Eventjes opletten:

Wanneer een vakantiehuisje de bestemming permanent wonen krijgt en het gaat door de eigenaar permanent bewoond of permanent verhuurd worden, dan is er niets aan de hand.

MAAR:

Wanneer een vakantiehuisje de bestemming permanent wonen krijgt en de eigenaar verblijft er normaal gesproken een paar maanden per jaar, dan kan het heel erg ongezellig worden. Het begint al met de forenzenbelasting. Deze wordt 365 dagen per jaar geheven en niet alleen de dagen dat het huisje in gebruik is. Dit kost een paar honderd euro per jaar. De OZB gaat sterk omhoog, het Huurwaardeforfait komt om de hoek kijken.

En dan hebben we het nog steeds niet over de klapperrrrr. De leegstandswet.

Wanneer er niemand in het huisje ingeschreven staat en het huisje de bestemming wonen heeft, dan heeft de gemeente de mogelijkheid om het huisje te vorderen en er woningzoekenden in te stoppen.

Dan kom je nietsvermoedend bij je vakantiewoning aan voor je jaarlijkse vakantie en dan blijken er opeens asielzoekers of tokkies in je huisje te zitten die je er met geen mogelijkheid meer uitkrijgt.

Toch even iets om rekening mee te houden. Een betrouwbare ambtenaar bestaat niet.