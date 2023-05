Dat we zeggen dat Hugo de Jonge helemaal niets kan, begon uiteraard een beetje als een hyperbool, maar inmiddels beginnen we het echt te geloven. De CDA'er kon geen grip krijgen op coronacrisis, hij kon geen administratie bijhouden over 5,1 miljard uitgegeven belastingeuro's, hij kon geen opportunistische sjoemelSywerts uit het ministerie weren, hij kon toegeven dat hij betrokken was bij die faaldeal en kan blijkbaar nog steeds geen normale schoenen uitzoeken. En nu is hij minister van Meer Bouwen en kan hij dus niet meer bouwen. Nu moet hij schoorvoetend toegeven dat we niet meer, maar juist minder gaan bouwen de komende jaren. Terwijl we niet minder, maar juist meer woningen nodig gaan hebben, omdat dit kabinet niet minder, minder, minder, maar steeds meer, meer, meer migranten dit land laten bestormen. Hugo doet nu een oproep aan de provincies en mag met een half miljard euro smijten om de bouw van woningen toch aan te zwengelen, maar de kans dat dit enig significant effect heeft is miniem. Zijn doel van 900.000 extra woningen in 2030 verdwijnt aan de horizon terwijl gelijktijdig de vraag stijgt. En daardoor komt bij ons wederom de vraag op: is er iets dat de minister wel kan? Of zou dit land meer profiteren, meer bouwen en meer bereiken als we minder Hugo de Jonge in het kabinet hadden? Het antwoord weten we inmiddels wel.