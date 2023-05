Ook in de (Neo-liberale) VS van vandaag de dag - Neem een stad als Los Angeles, een stad met een hardnekkig daklozen probleem. Iedere dag bevinden zich rond de 60.000 á 65.000 daklozen op straat - Men denkt via daklozen organisaties eigenlijk eerder aan ~78.000. O.a. in de toeristen trekker Venice Beach maar ook in het centrum (Met de bijnaam Skidrow), zichzelf niet eens zo ver van het lokale stadshuis bevindend.

Ook daar werden 'tiny houses' bedacht.

www.youtube.com/watch?v=W8odsD2A1FE

Is het een succes ? Nee. Het probleem blijft bestaan. Ook daar werd een (Neo-liberaal) huizen 'tekort' gecreëerd, waar de huur voor een appartement of huis gemiddeld al snel twee tot drieduizend dollar per maand beslaat - Met uitschieters naar ~4500 dollar per maand. Succes als je aldaar het minimumloon verdient, of van de plaatselijke bijstand rond moet komen. Dat lukt dan ook niet. Een van de gevolgen: Veel te veel daklozen.

Hetzelfde is aan de hand in steden als San Francisco en Seattle, al is het op kleinere schaal. Philadelphia verbleekt hierbij, in feite.