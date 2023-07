Het is een zichzelf versterkend effect, zand warmt veel harder op dan water.

Dat was ook zo in Nederland in 2019. Het werd alleen maar 40 graden op de droge zandgrond,

Was 2018 een normale zomer geweest, dan was het zand minder uitgedroogd,

dan was het ook ook nooit 40 graden geworden.

In de duinen en het Kootwijkerzand, daar kan het gewoon 50 graden worden in de zomer, dat is altijd zo geweest. Vanwege het zand.

Dat het extra warm zou worden heeft niks met klimaatverandering te maken, maar veel meer met water-management, En zorgen voor vegatatie, bomen en struiken, dan is er geen extra opwarming.