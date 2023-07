Het doet mij watt. Ik ben die klimaat hysterie helemaal zat.

Ik heb al 52 zomers meegemaakt, ik heb hagelstenen zo groot als golfballen gezien in 1983 in Nederland (ja in juli) ,, in begin jaren 90 de droogte op de Costa Blanca (maar een paar uur water per dag), gesmolten asfalt in Athene.. Dikke overstromingen in Chang Rai.. Enz enz..

Investeer in aanpassen, niet in het terugbrengen van

0.0000 nutteloze graden.

De aarde schommelt, de zon laat scheten.. Het weer laat zich niet voorspellen, niet nu, niet over 100 jaar.

En die kachel? Die gaat het verschil niet maken.

Het gaat om het hout, dat moet richting biomassa centrales..

Nog meer nutteloze bagger..