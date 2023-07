Disciplinary panel calls for Rudy Giuliani’s disbarment www.politico.com/news/2023/07/07/disc...

Jury selection starts in Michael Cohen’s case against the Trump Organization news.yahoo.com/jury-selection-starts-...

Jurors rejected Carroll’s claim that she was raped, finding Trump responsible for a lesser degree of sexual abuse. apnews.com/article/trump-rape-carroll...

Jack Smith Rejects Trump’s Demands to Delay Docs Trial Indefinitely truthout.org/articles/jack-smith-reje...

Georgia’s top court rejects Trump’s attempt to block prosecutor in 2020 election inquiry www.theguardian.com/us-news/2023/jul/...

Trump heeft gevraagd om procedures te stoppen of uit te stellen tot ver na de presidentsverkiezingen. Hij is of wordt in meerdere staten strafrechtelijk aangeklaagd. Trump positioneert zichzelf als martelaar en gebruikt al deze juridische aandacht als zendtijd voor politieke partijen.

Trump en Biden zijn het beste bewijs voor een maximale leeftijd voor presidentskandidaten.