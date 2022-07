Schokkend beeldmateriaal waarop te zien is dat zelfs de god king van reality het niet altijd in 1 take kan - want heel veel meer is de bovenstaande nieuwe publicatie door het Jan 6 committee natuurlijk niet. Wel opvallend natuurlijk: hij weigert te zeggen dat "de verkiezingen voorbij" zijn en praat daar een beetje omheen. Maar alsnog interessant beeld, vooral omdat duidelijk wordt hoe nauw Ivanka en Snuifduif jr. betrokken waren (en blijven) bij Trumps media-uitingen.

Het echte wachten is natuurlijk op de Secret Service tapes, waar Trump zelf over zegt: "I want the Secret Service tapes far more than the Unselect Committee of political Hacks and Thugs in that ridiculous and libelous story of me supposedly choking a big and strong Secret Service Agent around the neck while the Beast (wrong car!) would be shown to be, as the Secret Service has already confirmed, Fake (and Fraudulent!)".

Enfin, enorm zin in de aankondiging van z'n kandidaatschap 2024!

De uiteindelijke versie uitgezonden op de avond van 7 januari