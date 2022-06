Bovenstaand Cassidy Hutchinson, rechterhand van Trumps laatste campagne chef Mark Meadows. Op basis van haar gesprekken met adjunct-stafchef Tony Ornato legt ze de volgende getuigenis (transcript) af over het moment waarop de chauffeur van Trumps pantser SUV Bobby Engel weigerde hem naar de ontluikende bestorming van het Capitol te rijden, en hem in plaats daarvan terug reed naar het Witte Huis.

"Tony described him as being irate. The president said something to the effect of I'm the f'ing president, take me up to the Capitol now, to which Bobby responded, sir, we have to go back to the West Wing. The president reached up towards the front of the vehicle to grab at the steering wheel. Mr. Engel grabbed his arm, said, sir, you need to take your hand off the steering wheel. We're going back to the West Wing. We're not going to the Capitol. Mr. Trump then used his free hand to lunge towards Bobby Engel. And Mr. — when Mr. Ornato had recounted this story to me, he had motioned towards his clavicles." Clavicles = schouderbotten.

Daarna vertelt ze dat chauffeur Engel in de kamer was toen Ornato haar dit verhaal vertelde, en dat Engel "did not correct or disagree with any part of the story."

Dat die laatste bewering blijkbaar niet gelijk staat aan een bevestiging, concluderen we uit het feit dat diezelfde chauffeur Bobby Engel én adjunct-stafchef Tony Ornato nu blijkbaar ook onder ede willen getuigen dat "no agent was assaulted and Trump never lunged for the steering wheel".

Ja, dan blijft er toch weinig over van je verhaal Cassidy. Trumps reactie op zijn eigen echokamer Truth Social, na de breek.

