Wat is er toch gebeurd met nuance? Waarom alles of niets visie?

Trump is een hork die een boel onzin heeft uitgekraamt en nog steeds uitkraamt, maar op sommige punten had ie gewoon gelijk: De EU afhankelijkheid van Russisch gas, de dreiging die China (nog steeds) vormt voor de US hegemonie / Pax Americana, en dat Biden het land in de afgrond zou storten(al betwijfel ik of dat zozeer Biden's werk is, eerder is het gewoon het gevolg van zaken die al jaren zo niet decennia aan het ontvouwen waren).

En ja ook een stilstaande klok geeft 2x per dag de juiste tijd aan, maar als je op basis van politieke affiliatie ook op die tijden 't niet eens bent met hoe laat het is, en niet omwille het standpunt, maar omwille van wie het uit bepaald of je voor of tegen bent, dan bedrijf je identiteitspolitiek.