Hoewel de Amerikaanse media over de hele breedte vooral teleurstelling opwekken, wint af en toe toch de nieuwsgierigheid. Vlak na de jaarwisseling wist ook de Washington Post te melden dat de superrijken nog nooit zo superrijk zijn geweest en met de dag superrijkerder worden. De eigenaar van deze krant, en bij mijn weten wereldwijd nog steeds de grootste aanbieder van internetservers, is Amazon' s Jeff Bezos.

Los van alle andere loze kreten, mijn indruk is dat Donald Trump vooral gekozen is omdat hij een politieke outsider is. Wat hij "drain the swamp!" noemde. Ook de burgers in de VS zijn de corrupte gevestigde orde meer dan beu. Het hanteren van cognitieve dissonantie lijkt me niet de beste eigenschap van de meeste Amerikanen (maar wie ben ik?) en wat moet de frustratie daar enorm zijn.

Elke dollar die in de buidel zit van de happy few zit niet in de portemonnee van Joe Sixpack. Dat geldt ook voor de recordkoersen op Wall Street. En de greep van Big Tech op het digitale vrije woord is nog nooit zo verstikkend geweest. Wat heeft deze man zijn kiezers schaamteloos verraden. Met als politieke erfenis inmiddels 350.000 coronadoden (die hij doodleuk ontkent) en het ergste moet waarschijnlijk nog komen.

En dan de benoemingen tot nog toe door de huidige president-elect. Los van wat "kleurtjes" voor de bühne, vooral heel veel Democratische incrowd. Het derde kabinet Obama, met zijn alter ego in travestie als vice-president.

De Verenigde Staten: als ik de prachtige beelden zie, moet het een verschrikkelijk mooi land zijn. En met de weinige Amerikanen die ik ken, kon ik eigenlijk prima uit de voeten. Zowel zakelijk als persoonlijk. Maar waar de huidige ellende dan wel aan ligt?