En dan gaan we nu naar Miami, waar de bekendste ex-president van de VS sinds Jimmy Carter zich moet melden bij de rechtbank vanwege 37 aanklachten die verband houden met het achterhouden van staatsgeheime documenten. Net zoiets als het wissen van allemaal belangrijke sms'jes, maar in een rechtsstaat hebben ze er kennelijk wel problemen mee als de hoogste ambtenaar de wetten van zijn land breekt. Trump zal niet lang worden vastgehouden, maar het is toch allemaal wel wat.

Sowieso alle wetten der goede smaak gebroken

Beetje vage foto maar dit is 'm