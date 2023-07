Urban myth dat die slome rozenverkopers in de Amsterdamse nachtcafés tevens stiekem dienstdoen als nachtapotheker. Als u het ze vraagt, echter, kijken ze je aan als een schaap die is verdwaald in z'n eigen kudde. Welnu, rozenverkopers die wij zijn stampen we als marktkoopmannen door het StamCafé met een doos vol hagelnieuwe t-shirts. Uniek! Collector's item! Koopje! Beperkt aanbod! OPGERUT. En: OPGERUT STAAT NETJES, speciaal voor de nette mensen. Immers, sinds 14 oktober 2010 zitten we aan 'm vast. Kauwgom onder je schoen. Roet in de haard. Aangebrand vlees in een pan zonder anti-aanbaklaag. Maar het wonder is geschied! Teflon Mark Rutte neemt afscheid als premier, neemt afscheid van de politiek. Dus: OPGERUT STAAT NETJES! En om de toekomst van Nederland te vieren kun je hierrrrr je shirtje kopen. Niet duur, goede kwaliteit, helemaal het mannetje op verjaardagen en in het echte café. Opgerut staat netjes, KOOP KOOP KOOP. En drink bier.