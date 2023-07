Dit artikel op GS gaat over Klaver, daarvoor was daar een topic over Jetten met foto van Kaag en hem erbij te lezen, Daarvoor een topic over Kaag waarin een filmpje over Paternotte was opgenomen. Daarvoor weer een topic over Simon den Haak die al jaren tot zijn oksels in de PvdA-reet zit te wroeten, Er komen weer verkiezingen aan, zoveel is duidelijk want links zoekt de publiciteit weer om daarna 4 jaar hun bek te houden en een aardig salaris te scoren