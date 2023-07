: Klopt. Een dame die ik een paar maanden geleden sprak, klaagde daar over: haar chique buurt zit vol met expats die niet bij de VVE-overleggen zitten, niet hun stoepje schoonhouden in de winter en die je niet bij de slager ziet, en ze zei: ik ben ook gestopt met het 'hallo' tegen mensen die hier maximaal 2 jaar wonen. En zlef werk ik op een afdeling waarvan zeker de helft uit alle landen van de wereld komen, en aan die mensen verdient enkel mijn baas veel. Ze betalen weinig tot geen belasting in NL (30% regeling of 'wonen' officieel in het buitenland) maar bezetten hier wel anders betaalbare woonruimte. In Amstelveen ken ik een onderwijzeres die van ellende maar haar lessen in het Engels doet, want geen Nederlandse kinderen meer. Als je in zo'n land leeft, waar zoveel mensen uit het buitenland blijkbaar welkom zijn, en dan heb ik het niet over alle buitenlandse liefjes of de Filipijnse verpleegsters, dan vind ik het raar dat mensen klagen over 'migratie'. En over die 'hand ophouders'.... Pensiondo's zijn handophouders bij uitstek. Al dat gelul over 'ik was 16 toen ik ging werken' is veelal terugkijk romantiek... De generatie die Nederland heeft opgebouwd na WO2 is nu eind 80. Die bedoel ik niet. Die mogen blijven. Kut-hippies moeten gewoon weg met hun verwende gejank. Mijn redenaties zijn krom en kloppen niet, dat lees ik ook, maar even krom vind ik de redenaties van mensen die vinden dat de ene migrant wel welkom is, en de ander niet. Kijk, als je nou gewoon zegt dat mensen met een kleurtje eng zijn, dan snap ik het. Het is een enge opvatting, maar ik snap het wel. We willen geen migratie, maar enkel mensen die onze demografische problemen oplossen en/of geld oplevren. Dat is krom.