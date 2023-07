Ja u kent het allemaal wel hè. Heet, zweten, maar ja. Ben je al klaar, klaar waarvoor, we zouden toch naar mijn moeder, godverd... okee Samantha, hoe laat gaan we, nou precies om 15.00 uur, verdomme denk je, want je wilde lekker zappen, tussen de Tour en F1, maar ja, toch maar mee, goh hoe is het nou met jullie, wil je een kopje thee, of doe eens gek hier heb je een glas tokkelroom, hebben jullie het al gehoord van tante Aaltje, nee wat dan, ze heeft in de trein de hele coupe ondergepist, huh maar ze heeft toch incontinentieluiers, Tena Super Slip XL, ja dat klopt maar die had ze niet aan, nou lekker dan, enfin toen gleed er iemand uit over haar plas, zo met het gezicht erin, diegene was op weg naar de eerste klasse, o verdomme, en dan nog iets, ik was laatst bij de bridge, o god vertel, en je kent dus wel Flipsen van vier deuren verderop, ja hoor, nou die gaan dus verhuizen naar Heino, wat zeg je nou naar Heino, jaaaa echt waar, want die heeft daar dus een baan gevonden in de betonbouw, verdomd, hoe oud is hij tegenwoordig, wie Flipsen, ja die oude Flipsen, oooo die is 58, nou en dan nog veranderen van baan knap hoor, ja maar hoe is het eigenlijk met jullie, helemaal gewend weer in Nederland, ja hoor, doe nog maar een glaasje tokkelroom

Óf u blijft lekker thuis, warme winden, koude biertjes - met nu eerst LIVE de waanzinnigenrit naar de Puy de Dôme met de laatste 5 kilometer à 11 procent gemiddeld. Voorspelling: er wint een vluchter ( Pinot Woods) en Vingegaard rijdt Pogi in de vernieling.