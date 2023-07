Sinds 1970. Toe maar. Dat is toch wel heul erg lang geleden. Wel 53 jaar!

Op de 4,5 miljard jaar die de aarde telt stelt het nog geen nano seconde voor, maar 1970 is voor de mens blijkbaar de benchmark waar alles aan gerelateerd moet worden.

En als we de huidige hoeveelheid ijs nou eens vergelijken met zeg maar: de jaren dertig van de vorige eeuw? Wat is dan het resultaat. Of doe eens het verschil met het jaar 630 na christus?

Stel dat je zou weten hoeveel ijs er lag in die jaren en je zou dan dus ook weten wat het verschil is met nu: wat weet je dan precies? Dat het nu slechter is dan toen? Of is het nu alleen anders?

Ik zal je wat vertellen: In 630 was de hoeveelheid ijs op de zuidpool ook anders dan in 1930. Zouden ze daar in 1930 wakker van hebben gelegen? Of als ze in 630 zouden weten hoeveel ijs er zou zijn in 1930, zouden ze dan gealarmeerd zijn geweest? Denk het niet hoor.

Allereerst: waar staat vermeld welke hoeveelheid ijs er op de zuidpool zou moeten zijn? En als dat ergens vast is gelegd: wie heeft dat dan gedaan en waarom? Waarom moeten we nu, anno 2023 gealarmeerd zijn als de hoeveelheid ijs op de zuidpool minder is dan in 1970? Was 1970 het absolute optimum voor wat betreft poolijs? Zo van: precies goed, niet te veel en niet te weinig. Iedere verandering die vanaf nu optreed is reden tot paniek?

Komop Dickvwf, geef antwoorden!