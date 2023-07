Iedereen weer in ophefmodus, omdat achter het stuur bellen met de telefoon tussen oor en hoofddoek VERBOTEN is en een riante boete van 389 euro's oplevert. Dat terwijl uw telefoon op uw been leggen wel is toegestaan. Weinig opgetrokken wenkbrauwen alhier, want deze kwestie lieten we in 2017 al achter ons. Belangrijker is een reactie lager in het draadje door meneer Vermeer die de echte levensvragen stelt. Mogen we nog een sigaar opsteken achter het stuur? Wat blijkt: geen enkel probleem. Zolang u een beetje veilig over het asfalt zoeft, kan ome agent in zijn nieuwe Audi A6 u helemaal niets maken. Heerlijk. Dus een korte samenvatting om toekomstige verwarring te voorkomen: uw symbool van westers kapitalisme verstoppen onder het symbool van islamitische onderdrukking: niet oké. Uw inner Arnold Schwarzenegger plezieren met een volledig plantaardige genotsstaaf in uw smoel: helemaal top. Dat het maar duidelijk mag zijn.

Aanleiding