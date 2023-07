Frans Timmermans lult maar wat. Dat blijkt uit een analyse van 12 experts die GeenStijl vannacht heeft gesproken, op basis van anonimiteit en in ruil voor drie rondjes Jägermeister. De vice-voorzitter van de Europese Commissie heeft gisteren in een klimaattoespraak gesuggereerd dat de crisis in het kabinet veroorzaakt wordt door het veranderende klimaat. "And also here I would like to express my commiserations to the relatives of Mark Rutte and Sigrid Kaag, who are in a cabinet crisis, but also not in a cabinet crisis. Also these events are clearly linked to climate change." Volgens de experts verspreidt Timmermans met deze uitspraken desinformatie. "Ten eerste is het nog helemaal niet duidelijk of er wel echt sprake is van een kabinetscrisis en we niet gewoon naar een heel erg lang toneelstuk van Mark Rutte Producties zitten te kijken, en ten tweede is helemaal niet bewezen dat kabinetscrises door menselijk handelen worden veroorzaakt. Wij hebben een paper gelezen van de universiteit van Arizona waarin duidelijk wordt aangetoond dat zonnestormen ook een enorme invloed hebben op het kabinet. Daar moet eerst maar eens diepgravender naar gekeken worden voordat meneertje Timmermans weer allerlei uitspraken doet om zijn eigen ego nog verder op te blazen." U hoort het: doe gewoon zelf onderzoek!

Zegt u het maar: crisis of geen crisis?