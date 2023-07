Politiek is theater. En niemand weet dat beter dan Frans Timmermans, de meester van de retorica, iemand die ogenschijnlijk zonder moeite het particuliere met het algemene weet te verbinden, zodat hij Gansch het Europeesche Volk weet mee te slepen in zijn Grote Verhaal (zie ook: MH17 en de zuurstofmaskers). Zo was daar vandaag storm Poly, die aan een vrouw van 51 in het leven kostte. Afschuwelijk voor de nabestaanden die mevrouw, zult u misschien denken. Maar u bent dan ook geen Frans Timmermans. Die ziet meteen een kans. Want die mevrouw is niet zomaar overleden. Die is natuurlijk overleden vanwege de klimaatverandering en de enige manier om de klimaatverandering te stoppen is The Green Deal van Frans Timmermans. Kijk. Dat is speechen. Dat is politiek met een hele grote P (en een nog grotere T). En dan ook nog in vlekkeloos Engels. Wij kunnen niet wachten tot Frans Timmermans eindelijk terugkeert naar Nederland om onze premier te worden.