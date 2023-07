Dassen: ze hebben niet per se een hele goede naam, maar ze doen verder ook niemand kwaad, nou ja, behalve dan als ze burchten bouwen en de opvang van Oekraïners en/of de trein van Den Bosch naar Eindhoven blokkeren. Maar goed. Dat is nog geen reden om die beesten dan ergens heen te lokken met sla en andijvie en vervolgens te vermoorden. Tenminste, dat vinden wij dan, en dat vindt de politie ook, die spreekt van een 'verachtelijke actie'. "Maandagmiddag 3 juli kregen we een melding over een vondst van twee dode dieren, waarvan de melder dacht dat het zeehonden of zeeleeuwen waren. (rare vergissing, misschien moet de melder een nieuwe bril, red.) Op verzoek van ons heeft de melder een foto gestuurd, waarop duidelijk werd dat het om twee dassen gaat. Na aankomst op de locatie, het strandje links naast het pontje bij Looveer, werd duidelijk dat in beide kadavers een dodelijke wond was aangebracht. Naast het feit dat de dieren waarschijnlijk gelokt zijn met sla en andijvie is het aannemelijk dat er opzet in het spel is." Je vraagt je toch af. Wie doet zoiets?