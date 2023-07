Niets aan de hand mensen! Het zijn gewoon weer een paar poppetjes in het onderbezette politieapparaat die hun tijd niet langer kunnen besteden aan het opsporen van drugs-Thagi's, het patrouilleren door uw wijk of het terugvinden van uw gestolen auto. Nee, in plaats daarvan moeten ze nu een beetje heen en weer pendelen op het zijspoor van de multiculturele samenleving, omdat de overlast door de bewoners van AZC Budel nu echt dreigt te ontsporen. U weet wel, dat azc van 360 incidenten per jaar. Waarvan eerder al bekend werd dat de omwonenden helemaal klaar zijn met de overlastgevende tuigmigranten. Destijds geïllustreerd met een woordenwolk waar onder meer het station centraal stond, een plek waar de Ericvanderburgers graag rondhangen. Een station van niets waar al vier beveiligers verbleven, maar dat is blijkbaar niet genoeg om deze overlastsgolf in te dammen, waardoor de bezetting nu wordt uitgebreid naar standaard zes aanwezige V-tjes. En dus die agenten in de treinen die reizende asielzoekers op het juiste spoor moeten houden. Agenten die waarschijnlijk ook liever achter echte boeven aangaan, maar nu moeten babysitten op het nageboorte van een gefaald migratiebeleid. Echt, hoeveel seinen moeten er op rood staan voordat we deze asieltrein eindelijk eens gaan afremmen?