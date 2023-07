Het is ook nog even wachten op de excuses van de Turken voor hun verwerpelijke imperialisme en hun rol in de slavenhandel. En excuses van de Arabieren die in Zanzibar aanmerkelijk meer slaven verscheepten dan alle Europeanen bij elkaar. Et cetera, et cetera. Het blijft allemaal door turen door een wc-rolletje of een sleutelgat, naar een voetnoot uit de geschiedenis (Nederland was maar een kleine speler qua slavernij, en het land werd er evenmin rijk van). En op die voetnoot wordt vervolgens de situatie in Amerika geplakt, waardoor er nu het idee ontstaat dat de nakomelingen van slaven in Nederland dezelfde nadelen ervaren als de nakomelingen van slaven in Amerika, ondanks het feit dat die twee situaties totaal niet te vergelijken zijn.