Vroegah, had ik als werkgever twee motormuizen in dienst. Rustige jongens dat zeker, maar motoren blijven gevaarlijker dan autos. Probleem is, als werkgever, dat als zij in het weekeinde toertochten maken, en even losgaan op de dijk dan wat los zand tegen komen, en het loopt verkeerd af, dan ben ik als werkgever de Sjaak. Als werkgever heb ik - terecht! - niets te zeggen wat mijn medewerkers doen in hun vrije tijd, maar in NL draai je wel op voor de WAO boete en jarenlang doorbetalen van het salaris (of het nu nog zo is, dat weet ik niet). Als baas verantwoordelijk voor wat in de baas zijn tijd gebeurt, prima. Maar niet buiten mijn tijd. In Duitsland was dat bv zo. Begin niet over verzekeren, de kosten zijn voor een kleine werkgever exorbitant. Het was voor mij een belangrijke reden om het personeelsbestand (met natuurlijk verloop) weer af te bouwen naar nul.