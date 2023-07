Raar raceweekend voor de Nederlandse équipe. Dilano van ’t Hoff is zaterdag dodelijk verongelukt bij een FRECA-crash in Spa, zijn makker Richard Verschoor won vanmorgen vanaf P11 de F2-race in Spielberg. Dat was zijn derde F2-zege, maar de eerste voor zijn Nederlandse team Van Amersfoort Racing, plus wraak voor de bureaucratische brandstof-diskwalificatie na zijn zege van vorig jaar op de Red Bull Ring. Zowel Verschoors boordradio na de blokjesvlag als vooral het post-race interview zijn brok-in-de-keel-content. Maar dan nu, het hoofdgerecht na een weekend vol F1 voorgerechtjes: Max pakte pole in de kwali van vrijdag, Max pakte pole in de sprint shootout van zaterdag, Max won de sprint zelf maar WIE pakt de echte cake vanmiddag? Nou misschien wel gewoon Checo, of zo. ViaPlay, F1TV of VPN-loophole aanzetten, kouwe pils opentrekken en proosten op het leven.