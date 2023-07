"Nou heb je 200 in je mik gedaan. Je had 500 bij je. Waar zijn die andere 300?"

U heeft - in tegenstelling bijvoorbeeld tot Shell, Ahold en Unilever - al zo veel dus er kan heus wel iets meer vanaf. En vandaag is het aalmoes-dag. "Voor de overheid is 1 juli, naast 1 januari, een geijkt moment om regels te veranderen. (...) Een liter benzine gaat bijna 14 cent meer kosten, een liter diesel bijna 10 cent. Wie in het krijt staat bij de Belastingdienst is vanaf juli ook duurder uit. De belastingrente stijgt van 4 naar 6 procent." Dat laatste geldt overigens niet voor toeslagenschulden [nog even opzoeken waarom eigenlijk, red.]

En pas op, want ook Geld Lenen Kost Nog Meer Geld. "De maximale kredietrente werd tijdens de coronapandemie nog verlaagd naar 10 procent om huishoudens in financieel zwaar weer te helpen, maar is inmiddels alweer opgeschroefd en staat op 1 juli op het oude tarief van 14 procent." Ook wordt de kinderbijslag met 3% verlaagd omdat deze in 2022 verhoogd waren wegens zware inflatie, terwijl die inflatie nog steeds onverminderd zwaar is. En verhuurders mogen de huurprijzen van sociale huurwoningen weer met maximaal 3,1% verhogen.



Maar zwaarste klap krijgen, uiteraard, de Mannen. U mag uw sigaretten namelijk niet meer online bestellen. "Vanaf 1 juli geldt er een verbod om online rookwaar te verkopen."