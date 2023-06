Er was gisteren veel begrijpelijke commotie over een uitspraak van staatssecretaris De Vries. Die had tijdens een debat opeens, en ten onrechte, gezegd dat er 256 volwassen kinderen van toeslagenouders zouden zijn overleden. Het onjuiste cijfer deed veel Kamerleden ogenblikkelijk denken aan de tragische verhalen die ze hebben gehoord over wat er is gebeurd met gezinnen die kapot zijn gemaakt door de overheid. In de loop van de middag stuurde De Vries een brief waarin ze haar fout rechtzette. De kille cijfers, inclusief uitleg over waarom het cijfer van De Vries nooit kon kloppen, las u al in dit topic. Wij spraken Renske Leijten over wat dit nu allemaal betekent voor de slachtoffers.