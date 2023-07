Excuses, off topic mededeling voor Angélica de Sancé:

Ik zag nu pas net, laat wakker, je bericht aan mij in het nachtcafé @06:43, en ben nog bezig de link over "electorale marges" te lezen (altijd veel leeswerk). Ik besloot al vast te antwoorden, maar zag je alleen in het 5 voor middernacht topic over de Franse rellen dat nog niet dicht had mogen zijn volgens de 12 uur regel, maar dat toch al op slot zit omdat dit het vervolg topic is, dus vandaar dat ik hier even wil laten weten, aan Angélica of éénieder die hem/haar misschien voor mij ziet, dat ik het lees en graag een antwoord wil geven, maar dat het weer weken kan duren voor we elkaar weer in de panelen tegen komen, aangezien we beiden niet iedere nacht reaguren, maar dat ik zeker graag wil reageren en dat zo gauw mogelijk zal doen. Maar dat het ondergesneeuwd kan raken als het te lang duurt voor we elkaar weer treffen. Mocht iemand die dit leest Angélica kunnen bereiken dan zou ik het op prijs stellen als doorgegeven kan worden dat ik dit bericht hier voor hem heb achtergelaten.