Kijk, de beelden hierboven zijn wel leuk door de Staatsomroep bij elkaar geraapt maar de duiding is natuurlijk zo naïef als een kindbruid in de harem van een haatbaard. Politie te racistisch dit, arrestaties te gewelddadig dat en natuurlijk is het koloniale verleden van de voormalige Franse kolonie Frankrijk dé grote boosdoener. Geen woord over door drugs, bendes en "jongeren" geteisterde geïslamiseerde buitenwijken die als bomgordels om Franse steden heen hangen en om de zoveel tijd ontploffen, omdat niemand in die banlieueuieueius nog enige binding heeft met de seculiere beschaving van de Franse samenleving. En in Brussel spreken ze ook Frans, dus slaat het vlammende offerfeest ook alweer daarnaartoe over. Hier en daar tijdlijnen met video's van branden, geweld, plunderingen, vuurwerk en kalashnikovs in heel Frankrijk. Maar denk er om: het zijn geen moslimjongeren, en het zijn mostly peaceful protests.

De Turken zijn dolenthousiast, in ieder geval