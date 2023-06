Ik ga het doodschieten van deze Nahel op geen enkele wijze proberen goed te praten. Mij lijkt het dat we, op basis van de informatie die we nu hebben, te maken hebben met een 'trigger-happy' Franse agent. Maar ook dat weet je niet 100% zeker. Het kan zijn dat die agent zo gestrest en gespannen was, dat hij bij het minste geringste haast automatisch de trekker overhaalde. Maar dan kun je de vraag weer stellen in hoeverre zo iemand geschikt is voor zijn werk. Ik vind het lastig. En dat die Nahel kennelijk een 'rap sheet' van hier tot Mekka had, en niet eens achter het stuur van een auto mocht zitten, is uiteraard geen reden hem dood te schieten.

Maar die enorme rellen, en tientallen auto's in de fik, die telkens weer plaatsvinden wanneer er iets gebeurt - terecht of onterecht - dat de lieden in de banlieues niet bevalt, alle islamitische aanslagen die in de loop der jaren in Frankrijk hebben plaatsgevonden, wijzen toch wel op een hele zorgelijke trend. Frankrijk heeft van alle West-Europese landen verreweg het hoogste percentage moslims binnen zijn grenzen: 8,8% (waar Nederland op ca 7,1% zit; volgens een Pew Research onderzoek uit 2017: www.pewresearch.org/short-reads/2017/...

Je ziet gewoon, tenzij je blind bent of om policor redenen wegkijkt, dat hoe meer moslims zich in een westers land bevinden, hoe groter de problemen en rotzooi zijn. Hoe zal dat gaan worden wanneer die percentages de 10% gaan overschrijden? Niet alleen in Frankrijk, maar ook hier in Nederland, en in België, Duitsland, etc? Ik hou mijn hart vast.

Overigens, op FrontaalNaakt ziet de hysterische nazijager Peter Breedveld dat ons hele leger en politie uit nazi's bestaat. Bovendien liegt hij weer eens:

"veroordeelde racisten krijgen een leidinggevende functie bij, godbetert, de vreemdelingenpolitie.''

Die leidinggevende functie is dus juist niet doorgegaan. En verder, de VvMU geldt uiteraard ook voor Breedveld, maar om een politieman, die in een duw- en treksituatie in het heetst van de strijd tegen iemand schreeuwt: ''Loslaten, kutn*g*r, loslaten!'', daar later uitgebreid excuses voor heeft gemaakt, te omschrijven als een 'veroordeelde racist', lijkt mij gewoon stemmingmakerij. Die Hamit Karakus, met een veel dubieuzer verleden, wordt wel gewoon tot hoogste politiechef van Noord-Holland benoemd, of wat was het.