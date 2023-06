@Après toi | 29-06-23 | 09:14: Zonder die subsidie was vreten uit andere landen namelijk goedkoper dus kun je kiezen: of duur vreten of uit landen die het niet zo nauw nemen met voedselveiligheid en dierenwelzijn. Onder aan de streep blijft er voor de boer weinig over, dat was ook de reden voor veel boeren om uit te breiden: anders werd het echt onbetaalbaar. En nu is die uitbreiding ineens niet meer goed.

Jij bent pas ondankbaar als consument: lage prijzen willen, de boer maar ploeteren en als het even tegenzit mag hij barsten.