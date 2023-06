Okee hier volgt een stijlloze poging de ophef in het boerendemonstratie/bedreiging van politici maatschappelijke debat even te duiden. Context: morgen FDF-demo en FDF wil dat het CDA het kabinet laat vallen, zodat de stikstofplannen van datzelfde kabinet niet doorgaan.

Maar wat is er nu aan de hand?

Iedere CDA'er met een twitteraccount deelt vanavond bovenstaand plaatje, en dat lijkt ons niet zo gek, omdat Kamerlid Eline Vedder (waarschijnlijk niet als enige) 'non stop telefoon en appjes' met bedreigingen krijgt. Mensen: dat verzint ze niet. Maar! Het lijkt er wel op dat de tekst met OPROEP!!!, die op twitter voor het eerst opdook bij account @Nina97508399 alias Nientje de Plasgeitenbreier, niet van Mark van den Oever zelf of Farmers Defence Force afkomstig is. Dit draadje van pro-boeren amateur-onderzoeker Evert Mouw die in contact zegt te staan met Van den Oever komt geloofwaardig op ons over. Daarin zegt Van den Oever dat hij de nummers zelf niet verspreid heeft. De oproep is echter wel degelijk gedaan in een beruchte (en niet besloten) Telegramgroep waar we niet naar gaan linken maar wel even een screenshot van plaatsen.

Geen officiële oproep vanuit FDF dus. Maar! Roepen dat het verspreiden van deze oproep puur nepnieuws is, is ook het andere uiterste. Van den Oever heeft namelijk wel degelijk opgeroepen CDA'ers te gaan bellen. Vandaag plaatste FDF onderstaande video op TikTok, die ook bij de oproep wordt geciteerd.

In de video zegt Van den Oever letterlijk:

"Deze keer gaat het niet op een veldje zijn. Deze keer komen we dicht bij ze onder de huid. Deze keer gaan we laten zien dat het menens is. En deze keer komt de bal bij jullie liggen. Mensen, we hebben het eerder gedaan, we gaan het weer doen. Bel alle CDA'ers en zorg da ge d'r donderdag bij bent."

Video FDF

Screenshots

Dit lijkt op: een oproep

Zo. Bent u weer helemaal bij. En geen CDA'ers intimideren en/of bellen aub. Het is verdomme bijna middernacht.

UPDATE - Ook Kaag is erbij

En Yesilgoz