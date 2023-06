Een kleine overwinning voor de democratische, seculiere rechtsstaat. Dat is een gelukje. Ik ben er wat 'lauw' over, want ik weet zeker dat er over een jaar of twee, drie, toch weer geprobeerd zal worden om de hoofddoek als onderdeel van het politie-uniform ingevoerd te krijgen. Want daar gaat het uitsluitend om:

"Opzouten met doekjes, keppeltjes, kruisjes en vergieten.''

Er is nooit een controverse geweest over een diender die een keppeltje wilde dragen; wellicht zijn/waren er een paar dienders - 'met een baarmoeder' - die een onopvallend kettinkje met een klein kruisje om hun nek dragen (wat je volgens mij niet eens ziet als het onder een overhemd of polo zit), en ik heb mijn eigen geloofsgenoten nog nooit horen eisen dat ze een vergiet ipv een pet moeten kunnen dragen. Nee, het gaat er alleen en uitsluitend weer om om de moslims te 'pleasen', zodat die weer een klein stapje vooruit in de voortgaande islamisering kunnen claimen.

Het is nu even van de baan, maar vast niet voorgoed.