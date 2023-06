Gewoon even een paar citaten uit het verslag over een onderzoek door I&O Research onder 2.275 ambtenaren bij het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst.

Wat blijkt? 47% van de ambtenaren [ongekozen] lijkt niet te begrijpen dat ze gewoon behoren tot de uitvoerende infrastructuur van politici [gekozen, behalve burgemeesters maar die erkennen we niet].

"Volgens het onderzoek zegt 18 procent van alle ambtenaren dat beleid niet (altijd) volgens zijn of haar opvattingen wordt gemaakt. Bijna een derde van de ambtenaren ervaart ‘politieke druk’ in het werk, en ruim een kwart heeft situaties meegemaakt waarbij de publieke zaak niet gediend was."

Ja maar: als ambtenaar doen je opvattingen er geenszins toe. 'Politieke druk' in de ambtenarij bestaat niet want alle druk is daar politiek, daarom is het de ambtenarij. En het is niet aan ambtenaren om vast te stellen of de 'publieke zaak' ergens mee gediend is of niet, want ambtenaren bepalen niet wat de publieke zaak is.

"„Topambtenaren worden steeds meer gekweld door de wensen van de politieke leiding. Dat wisten we al. Maar uit dit onderzoek blijkt dat lagere ambtenaren die ontwikkeling ook merken.”"



Ja maar: het enkel uitvoeren van "wensen van de politieke leiding" is letterlijk je enige mandaat.

"In november vorig jaar beklaagden vijftig topambtenaren zich in een brief aan onder meer premier Mark Rutte (VVD) en minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken, CDA) over die spanning tussen politiek en ambtenarij. Ze schreven: „Ambtenaren moeten hun werk kunnen doen zonder het risico te lopen in het politieke debat te worden getrokken.”"

Ja maar: ambtenaren worden pas "in het politieke debat getrokken" als ze zelf abusievelijk denken dat hun politieke opvatting ook maar in de verste verte een factor van belang is en daar vervolgens zelf naar beginnen te handelen.

Maar goed, dit krijg je natuurlijk als vacatures in de ambtenarij geen specifieke vakkennis meer vragen, maar enkel "politieke sensitiviteit" en "politieke antenne".